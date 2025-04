Anadolu'da bakırın bilinenden 3 bin yıl önce işlendiği belirlendi

TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Arkeometri Çalışma Grubu, Anadolu'da milattan önce 5 bin yılları olarak bilinen bakırın eritme ve dökme işleminin Gre Fılla Höyüğü kazılarıyla bilinenden 3 bin yıl daha önce olduğunu tespit etti.

Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında, Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse'nin bilimsel danışmanlığında, Güneydoğu Anadolu Yukarı Dicle Vadisi'nde 2018-2023 yılları arasında yürütülen, 5 kültürel katmanın ortaya çıkarıldığı Gre Fılla Höyüğü kazılarında, neolitik döneme ait yerleşimde erken dönem metalürjik faaliyetlerin gerçekleştirildiği belirlendi.

Farklı disiplinlerden akademisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan KOÜ Arkeometri Çalışma Grubu'nca elde edilen bulgular, ScienceDirect bilimsel yayın veri tabanında "Journal of Archaeological Science: Reports" dergisi ve Amerikan Bilimde İlerleme Derneğinin akademik dergisi "Science"de yayımlandı.

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Üftade Muşkara ve Doç. Dr. Ayşin Konak, Fen-Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seda Karayünlü Bozbaş, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Burak Telli'nin çalışmaları, metal işleme sürecine yeni bakış açısı sunarak, bölgedeki bakır işleme faaliyetleriyle ilgili en erken denemelerin günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkardı.

- Arkeolojik buluntuların kimyasal analizi

Bozbaş da arkeometriden gelen, çoğunluğu katı olan malzemelerin kimyasal analizlerini gerçekleştirdiklerini, spektrofotometrik analizler yaptıklarını, Atomik Absorpsiyon cihazı ile buluntulardaki bakır, demir gibi metallerin miktarını belirlediklerini anlattı.

Birçok birimle multidisipliner çalıştıklarını vurgulayan Bozbaş, "Her malzemenin geçmişteki tanımlamasının, sosyal ilişkilerin, iletişim ağlarının, kültürel varlıklarının araştırılabilmesi için o dönemde var olan malzemelerin yapısı ve kimyasını karakterize etmeniz gerekir. Karakterizasyon ve analiz sistemi işin içine girdiğinde yalnızca arkeoloji değil, birçok bilim alanı işin içine giriyor. Bu çalışma, kimyanın her alanda, bilimin her alanında olduğuna kanıt olan bir çalışma. Malzemeye bakarak şekliyle sınıflandırabilirsiniz ama içerisindeki kimyasal özelliklerini analizlemeden sınıflandırmanız ya da kaynağının nereden geldiğini bilmeniz zorlaşır." ifadelerini kullandı.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Burak Telli ise Arkeometri Grubu ile arkeolojik numuneleri incelediklerini, projenin disiplinler arası çalışmanın güzel bir örneği olduğunu belirtti.