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        Kocaeli iş dünyası ve esnaflarından "boykot çağrılarına" tepki

        Kocaeli'deki iş dünyası temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:17
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        Kocaeli iş dünyası ve esnaflarından "boykot çağrılarına" tepki
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        Kocaeli'deki iş dünyası temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki gösterdi.

        Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, şirketlerin ülke ekonomisinin temel taşları olduğunu belirtti.

        Şirketlerin ürettikleri değer, sağladıkları istihdam ve gerçekleştirdikleri yatırımların, toplumun refahı ve ülkenin yarınları için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bulut, "Krediye ulaşmanın, marka değerini korumanın ve ticari hayatı sürdürmenin bu kadar zor olduğu bir dönemde şirketlerimiz siyasi gündemin dışında tutulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Bir gün alışveriş yapmama çağrısı gerçekten bir çözüm mü, yoksa küçük esnafı daha da zor duruma sokan bir tepki mi? Mahallenin bakkalı, manavı, kasabı, kırtasiyesi büyük zincirler gibi devasa sermayelere sahip değil. Onlar için bir gün bile ciddi kayıp demek. Üstelik ekonomik zorluklarla mücadele eden esnaf, bu boykotun faturasını doğrudan hissedecek. Peki, bu kime fayda sağlayacak? Esnafımıza sahip çıkmak ve sürdürülebilir destek mekanizmaları oluşturmak varken, onlara sırt çevirmek ne kadar adil?"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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