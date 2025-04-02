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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "boykot çağrıları"na tepki:

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrıları"na tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:47 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:47
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "boykot çağrıları"na tepki:
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrıları"na tepki gösterdi.

        Büyükakın, yaptığı yazılı açıklamada, toplumun ortak değerleri ve devletin temel dinamikleri üzerinden yapılan her müdahalenin, sonuçları itibariyle herkes için yıkıcı olabileceğini belirterek, ülkeyi Hoca Nasreddin'in hikayesindeki "yorgan gider kavga biter" durumuna düşürecek adımlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

        "Algı operasyonlarına" karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Büyükakın, "Algının gerçeği rehin aldığı bir dünya inşa edildi. Bilinmelidir ki hakikat kimseye zarar vermez ancak yankı odalarındaki seslerin, hakikati duyulmaz kıldığı zorlu bir çağdayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu çağın arkasındaki güç odaklarını da net biçimde tanıdıklarından bahseden Büyükakın, küresel ekonomik çıkar çetelerinin bütün devletleri, bütün milletleri rehin alma çabasını kesintisiz şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

        Büyükakın, "Devletimiz ve milletimiz, tarih boyunca nice çağların cenderesinden çıkmasını bildiği gibi; bu çağın cenderesinden de elbette sağ salim çıkacaktır. Biz yeter ki tarih boyunca yaptığımız gibi birlik ve dirliğimizi korumaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

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