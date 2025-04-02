Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "boykot çağrıları"na tepki:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrıları"na tepki gösterdi.

Büyükakın, yaptığı yazılı açıklamada, toplumun ortak değerleri ve devletin temel dinamikleri üzerinden yapılan her müdahalenin, sonuçları itibariyle herkes için yıkıcı olabileceğini belirterek, ülkeyi Hoca Nasreddin'in hikayesindeki "yorgan gider kavga biter" durumuna düşürecek adımlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

"Algı operasyonlarına" karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Büyükakın, "Algının gerçeği rehin aldığı bir dünya inşa edildi. Bilinmelidir ki hakikat kimseye zarar vermez ancak yankı odalarındaki seslerin, hakikati duyulmaz kıldığı zorlu bir çağdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çağın arkasındaki güç odaklarını da net biçimde tanıdıklarından bahseden Büyükakın, küresel ekonomik çıkar çetelerinin bütün devletleri, bütün milletleri rehin alma çabasını kesintisiz şekilde sürdürdüklerini kaydetti.