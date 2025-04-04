Gebze'de gaspçılara direnen çocuk yaralandı
Gebze'de 2 kişi tarafından parası gasbedilen çocuk, başından aldığı darbe nedeniyle yaralandı.
Gebze'de 2 kişi tarafından parası gasbedilen çocuk, başından aldığı darbe nedeniyle yaralandı.
Tatlıkuyu Mahallesi'nde su satan yabancı uyruklu Abdullah E'nin (14) yanına gelen 2 şüpheli, çocuktan üzerindeki parayı vermesini istedi.
Şüpheliler, kendilerine direnen Abdullah E'nin başına taşla vurarak, üzerindeki bir miktar parayı alıp olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Başından yaralanan Abdullah E, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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