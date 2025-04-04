Kocaeli'de yüksekten düşen işçi 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüksekten düşen işçi, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüksekten düşen işçi, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4016 Sokak'taki fabrikada 17 Mart'ta yüksekten düşerek ağır yaralanan ve Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan B. (30), hayatını kaybetti.
Hasan B'nin cenazesi, öğle vakti Köşklü Çeşme Mahallesi'ndeki Ebu Bekir Sıddık Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.
Cenazenin, yarın Gümüşhane'nin merkez ilçesine bağlı Dölek köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Hasan B, 17 Mart'ta gemi imalatı yapan fabrikada 10 metre yükseklikte çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düşmüş, ağır yaralanan işçi ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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