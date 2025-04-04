Kocaeli'de yüksekten düşen işçi 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4016 Sokak'taki fabrikada 17 Mart'ta yüksekten düşerek ağır yaralanan ve Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan B. (30), hayatını kaybetti.

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