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        Kocaeli'de yüksekten düşen işçi 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüksekten düşen işçi, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 23:21 Güncelleme: 04.04.2025 - 23:21
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        Kocaeli'de yüksekten düşen işçi 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüksekten düşen işçi, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4016 Sokak'taki fabrikada 17 Mart'ta yüksekten düşerek ağır yaralanan ve Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan B. (30), hayatını kaybetti.

        Hasan B'nin cenazesi, öğle vakti Köşklü Çeşme Mahallesi'ndeki Ebu Bekir Sıddık Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.

        Cenazenin, yarın Gümüşhane'nin merkez ilçesine bağlı Dölek köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Hasan B, 17 Mart'ta gemi imalatı yapan fabrikada 10 metre yükseklikte çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düşmüş, ağır yaralanan işçi ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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