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        Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturuyor

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 19:42 Güncelleme: 05.04.2025 - 19:46
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        Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturuyor
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

        Otoyolun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yavaşlayan trafik zaman zaman kısa sürelerle durdu.

        Yoğunluk, Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisinden Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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