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        MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayağı Kocaeli'de sona erdi

        MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:09
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        MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayağı Kocaeli'de sona erdi
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        MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1'inci ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı.

        Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından düzenlenen sezonun ilk karting organizasyonunun birinci ayağı sona erdi.

        TOSFED Körfez Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda 49 sporcu, micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde mücadele verdi.

        Dün başlayan yarışlarda micro kategorisinde Aras Pınar birinci, Ali Ersin Yücesan ikinci, Yiğit Nedim Çelik üçüncü olurken, mini kategorisinde Doruk Sırnaç birinciliği, Ali Sururi Akgün ikinciliği, Uygar Arslan Birgili ise üçüncülüğü elde etti.

        Junior kategorisinde ilk 3 sıra Erin Ünlüdoğan, Ali Fuat Miras, Rüzgar Tırınk'tan oluşurken, senior kategorisinde de Onur Müldür birinci, Ateş Birinci ikinci, Ayşe Çebi üçüncü oldu.

        Master kategorisindeyse Murat Can Eğilmez birinci, Ömer Faruk Miras ikinci sırada yer aldı.

        Kadınlarda junior kategorisinde Zeynep Duru Sırnaç birinciliği, Ela Alagöz ikinciliği elde etti.

        Senior kadınlarda Ayşe Çebi birinci, Zeynep Çukurova ikinci oldu.

        Organizasyonda takımlar birinciliğini ise "Dynamic Racing Team" aldı.

        Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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