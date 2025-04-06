MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayağı Kocaeli'de sona erdi

Junior kategorisinde ilk 3 sıra Erin Ünlüdoğan, Ali Fuat Miras, Rüzgar Tırınk'tan oluşurken, senior kategorisinde de Onur Müldür birinci, Ateş Birinci ikinci, Ayşe Çebi üçüncü oldu.

Dün başlayan yarışlarda micro kategorisinde Aras Pınar birinci, Ali Ersin Yücesan ikinci, Yiğit Nedim Çelik üçüncü olurken, mini kategorisinde Doruk Sırnaç birinciliği, Ali Sururi Akgün ikinciliği, Uygar Arslan Birgili ise üçüncülüğü elde etti.

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