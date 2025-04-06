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        Kocaeli'de kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:25 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:26
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        Kocaeli'de kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesildi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, Kartepe ilçesinde M.A'nın ruhsatsız umuma açık yerde kumar oynattığını tespit etti.

        Kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 83 bin 223 lira idari para cezası kesilirken, 10 bin 810 lira ile 200 dolara el konuldu.

        M.A. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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