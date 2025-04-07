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        Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Kocaelispor, zirvedeki yerini korudu

        Trendyol 1. Lig'de son 12 maçını kaybetmeyen Kocaelispor, topladığı puanlarla zirvedeki yerini korumayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:02
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        Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Kocaelispor, zirvedeki yerini korudu
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        Trendyol 1. Lig'de son 12 maçını kaybetmeyen Kocaelispor, topladığı puanlarla zirvedeki yerini korumayı başardı.

        Yeşil-siyahlı ekip, son mağlubiyetini 20 Ocak'ta deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında 1-0'lık skorla yaşadı. O tarihten bu yana 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kocaelispor, bu süreçte 5 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

        Kocaelispor, bu periyotta Siltaş Yapı Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK, Ahlatcı Çorum FK ve Sakaryaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılırken, Erzurumspor FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Uğur Okulları İstanbulspor, Central Hospital Ümraniyespor, MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Teksüt Bandırmaspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

        Söz konusu maçlarda 18 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde ise 8 gol gördü.

        - 22 haftadır zirvede

        Ligin 8, 9, 12, 13, 14 ve 15. haftalarını lider tamamlayan Kocaelispor, zirveye yerleştiği 17. haftadan bu yana yerini koruyor. Geride kalan 32 haftalık süreçte toplam 22 haftayı zirvede tamamlayan yeşil-siyahlılar, ligin kalan bölümünü de lider kapatarak 16 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

        Dün deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor'un, lig ikincisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkı 4'e düşerken, bu hafta mağlup olan lig üçüncüsü Erzurumspor FK ile fark 9 puana çıktı.

        Kocaelispor'un kalan 6 haftadaki maçları şöyle:

        Kocaelispor (63): Adanaspor (D), Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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