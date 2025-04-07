Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de gıda zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler görüşüldü

        Kocaeli Valiliğinde gıda zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:35 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de gıda zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler görüşüldü
        ABONE OL

        Kocaeli Valiliğinde gıda zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Tarım ve Orman İl Müdürü Altan Çakır, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve belediye başkan yardımcıları ile ilgili kurum yetkililerinin katıldı.

        Toplantıda, il genelinde devam eden çalışmaların işleyişi, denetimlerin sıklaştırılması, alınan önlemler, Kocaeli'deki vaka istatistikleri, hastanelerdeki durum, salgın gıda etkenleri ve hastane başvuru sayıları gibi konulara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

        Körfez ilçesinde meydana gelen gıda zehirlenmesi olayı sonrası Vali Aktaş koordinesinde kent genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı aktarılan açıklamada, Vali Aktaş'ın, denetimlerin daha da sıklaştırılarak olumsuzlukların önüne geçilmesi yönünde talimat verdiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        648 kişinin dönerden zehirlendiği işletmenin ortağı: Benim sosum sektöre fa...
        648 kişinin dönerden zehirlendiği işletmenin ortağı: Benim sosum sektöre fa...
        Türkiye Boccia Şampiyonası Kocaeli'de başladı
        Türkiye Boccia Şampiyonası Kocaeli'de başladı
        Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Kocaelispor, zirvedeki yerini korudu
        Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Kocaelispor, zirvedeki yerini korudu
        Kocaeli'de kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesildi
        Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi
        Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi
        MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayağı Kocaeli'de sona erdi
        MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayağı Kocaeli'de sona erdi