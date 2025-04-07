Kocaeli'de gıda zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler görüşüldü

Kocaeli Valiliğinde gıda zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Tarım ve Orman İl Müdürü Altan Çakır, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve belediye başkan yardımcıları ile ilgili kurum yetkililerinin katıldı.

Toplantıda, il genelinde devam eden çalışmaların işleyişi, denetimlerin sıklaştırılması, alınan önlemler, Kocaeli'deki vaka istatistikleri, hastanelerdeki durum, salgın gıda etkenleri ve hastane başvuru sayıları gibi konulara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Körfez ilçesinde meydana gelen gıda zehirlenmesi olayı sonrası Vali Aktaş koordinesinde kent genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı aktarılan açıklamada, Vali Aktaş'ın, denetimlerin daha da sıklaştırılarak olumsuzlukların önüne geçilmesi yönünde talimat verdiği kaydedildi.