Kartepe'nin turizm potansiyeli çalıştayda ele alındı

Kocaeli'nin doğal güzellikleriyle ünlü Kartepe ilçesinin turizm potansiyeli çalıştayda masaya yatırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi koordinasyonunda "Doğanın Kalbinde Dört Mevsim Turizm" temasıyla düzenlenen çalıştay, Kocaeli Kongre Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi ile çeşitli paydaşlarla gerçekleştirilen çalıştayda, turizme yön verecek önemli konular gündeme geldi.

Kartepe'nin mevcut turizm potansiyelinin sürdürülebilir anlayışla değerlendirilmesi ve bölgenin cazibe merkezi haline gelmesine yönelik stratejilerin ele alındığı çalıştayda, mekansal ihtiyaçlar, yatırım fırsatları, sürdürülebilirlik ve yerel girişimcilik gibi başlıklar üzerinden ortak akıl oluşturulması hedefleniyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, çalıştayın amacının doğal ve kültürel mirasın korunması ve turizm niteliğinin artırılması olduğunu söyledi.

Özkul, çalıştayda, sürdürülebilirlik ve günümüz ihtiyaçları karşılanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmemesinin hedeflendiğini belirterek, "Kültürel ve tarihi mirası koruyarak, turizmin turizmi yok etmemesi, genel anlamda turizme yeni yol açması için buradaki çalışmaları yapacağız. Bölgemizin kültürel değerleri nedir ve bu değerleri gelecek nesillere nasıl aktaracağımızı konuşacağız. En önemli çıktılarımızdan biri de yerel kalkınma. Büyük turizm destinasyonlarında sürdürülebilir anlamda yerel halk nerede yer alıyor sorusunun cevabını alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Çalıştayın, koruma altındaki alanlar için yönetim planlarının oluşturulması, ulaşım altyapısının geliştirme modellerinin değerlendirilmesi, çevre dostu altyapı projelerinin geliştirilmesini amaçladığını anlatan Özkul, kültür ve gastronomi turizmiyle ilgili çalışmaların son zamanlarda artığını, çalıştayda da bu konular üzerinde durulacağını kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da Kocaeli'nin, gelecekte sadece sanayisiyle değil turizm, kültür ve entelektüel sermayesiyle de ön plana çıkacak şehir olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.