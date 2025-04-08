KSO Başkanı Zeytinoğlu, ABD'nin gümrük tarife artırımlarını değerlendirdi:

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD'nin yeni gümrük tarifesinden Çin, Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin olumsuz etkileneceğini, Türkiye'nin ise öngörülen yüzde 10'luk oranla ABD pazarında bazı rakiplerine karşı avantaj sağlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye karşı getirdiği tarife artışlarının etkilerini değerlendirdi.

Trump'ın seçim kampanyası sırasında söz verdiği gibi başta ABD'ye yüksek gümrük duvarları uygulayan ülkelere karşı olmak üzere geniş tarife artırımlarını açıkladığını anlatan Zeytinoğlu, "Özellikle Çin, Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler olumsuz etkilenirken Türkiye'ye karşı yüzde 10'luk bir oran öngörüldü. Bu durum Türkiye'nin ABD pazarında bazı rakiplerine karşı avantaj kazanabileceğini gösteriyor. Özellikle tekstilde bu durum bir avantaj olabilir." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, yüzde 10'luk verginin, çelik, alüminyum, bakır, bazı ilaçlar ve otomobil parçaları haricindeki sektörler için geçerli olduğunu hatırlatarak, söz konusu sektörlerde halihazırda uygulanan yüzde 25'lik verginin aynı oranda uygulanmaya devam edeceğini anlattı.

Bu sektörlerde Türkiye'ye uygulanan yüzde 25’lik verginin diğer ülkelere de uygulanacak olmasının sevindirici olduğuna değinen Zeytinoğlu, "Öte yandan ABD pazarında rekabet gücünde azalma gören Çin gibi bazı ülkeler daha agresif ihracat stratejileri izleyerek Türkiye için AB gibi pazarlarda rekabeti artırabilir. Türkiye’nin ABD pazarında şimdilik nispeten düşük olan tarife avantajını kullanarak pazar payını artırması olası. Halihazırda ABD, Almanya’nın arkasından ikinci büyük ihracat pazarımızı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu. Zeytinoğlu, kimyevi maddeler ve mamullerinin 2024 yılında 1,5 milyar dolarla ABD'ye en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduğunu, bunu 1,2 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 856 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 784,3 milyon dolarla halı, 774,1 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörlerinin izlediğini aktardı. - "Türkiye, AB için de önemli fırsatlar sunuyor" Avrupa Birliğinin (AB) Trump tarafından özellikle hedef alındığını, AB'nin iç pazarı regüle etmek için kabul ettiği yasa ve kuralların ABD'nin ekonomik çıkarları için tehdit olarak tanımlandığına işaret eden Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bunlara karşı AB’nin de önlemler alacağını ve nisan ortasına kadar tarife artışlarının uygulamaya koyulacağını açıkladı. İlk aşamada, 2018’de Trump'ın ilk başkanlığı sırasında kabul edilen ancak daha sonra askıya alınan, viski, tekstil, çelik ve alüminyum ürünleri, tekneler ve motosiklet gibi belirli ürünlere yönelik tarife artışları uygulamaya koyulacak. AB yeni tarifelere konu olacak sınai ve tarımsal ürünlerin tarife kodlarını içeren 100 sayfalık belge yayımladı. Bu kapsamda etkilenecek ürünlerin toplam değeri 18 milyar avroyu buluyor." Zeytinoğlu, AB'nin alternatif pazar arayışları ve maliyeti düşürme girişimlerinde bulunmasıyla, üretim üssü olarak Türkiye'ye artan yatırımların söz konusu olabileceğine dikkati çekerek, gerek AB gerekse Çinli şirketlerin Türkiye'deki şirketlere yatırım yaparak ABD pazarına bu yolla erişim sağlamayı düşünebileceklerini ancak Trump'ın bu yönde bir artış sezdiğinde bu sefer Türkiye'den gelen ithalatın önünü tıkamasının da söz konusu olabileceğini söyledi.

- "Trump'ın tarifeleri, maliyetleri artırarak rekabetçiliği olumsuz etkileyecek" Bu dönemde gümrük birliğinin güncellenmesinin sadece ticari kaygılardan değil bundan da öte stratejik zorunluluk haline geldiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti: "3 Nisan 2025'te yapılan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog ve 8 Nisan'da yapılan Türkiye Yatırım Platformu toplantıları, Türkiye-AB ekonomik diyaloğunun canlandırılması açısından önem taşıyor. Küresel ticaretle ilgili pozisyonların koordine edilmesi zaten gümrük birliği ilişkisinin de gereğidir. Gümrük birliğinin kamu alımları, hizmet ticareti ve tarımı içine alacak şekilde genişlemesi ve derinleşmesi, ABD politikaları sonucunda oluşacak kaybın telafi edilmesinde etkili olabilir. Mal ticaretinin daralması dijital ticaret ve hizmet ticaretinin önemini artırabilir ve bugüne kadar kullanılmayan potansiyelin de gerçekleştirilmesini tetikleyebilir. AB'nin, yeni açıkladığı Temiz Sanayi Mutabakatı'yla rekabetçilik ve karbonsuzlaşma hedeflerini birbiriyle ilişkilendirdiğini görüyoruz. Bu kapsamda küresel temiz ticaret ve yatırım ortaklıkları kurmayı hedefliyor. Ticaret ve yatırım ağlarını sıkılaştırırken AB'ye en yakın üretim üslerinin başında gelen Türkiye, AB için de önemli fırsatlar sunuyor."