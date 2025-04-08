Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        KSO Başkanı Zeytinoğlu, ABD'nin gümrük tarife artırımlarını değerlendirdi:

        Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD'nin yeni gümrük tarifesinden Çin, Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin olumsuz etkileneceğini, Türkiye'nin ise öngörülen yüzde 10'luk oranla ABD pazarında bazı rakiplerine karşı avantaj sağlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:43 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        KSO Başkanı Zeytinoğlu, ABD'nin gümrük tarife artırımlarını değerlendirdi:
        ABONE OL

        Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD'nin yeni gümrük tarifesinden Çin, Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin olumsuz etkileneceğini, Türkiye'nin ise öngörülen yüzde 10'luk oranla ABD pazarında bazı rakiplerine karşı avantaj sağlayabileceğini gösterdiğini belirtti.

        Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye karşı getirdiği tarife artışlarının etkilerini değerlendirdi.

        Trump'ın seçim kampanyası sırasında söz verdiği gibi başta ABD'ye yüksek gümrük duvarları uygulayan ülkelere karşı olmak üzere geniş tarife artırımlarını açıkladığını anlatan Zeytinoğlu, "Özellikle Çin, Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler olumsuz etkilenirken Türkiye'ye karşı yüzde 10'luk bir oran öngörüldü. Bu durum Türkiye'nin ABD pazarında bazı rakiplerine karşı avantaj kazanabileceğini gösteriyor. Özellikle tekstilde bu durum bir avantaj olabilir." ifadelerini kullandı.

        Zeytinoğlu, yüzde 10'luk verginin, çelik, alüminyum, bakır, bazı ilaçlar ve otomobil parçaları haricindeki sektörler için geçerli olduğunu hatırlatarak, söz konusu sektörlerde halihazırda uygulanan yüzde 25'lik verginin aynı oranda uygulanmaya devam edeceğini anlattı.

        Bu sektörlerde Türkiye'ye uygulanan yüzde 25’lik verginin diğer ülkelere de uygulanacak olmasının sevindirici olduğuna değinen Zeytinoğlu, "Öte yandan ABD pazarında rekabet gücünde azalma gören Çin gibi bazı ülkeler daha agresif ihracat stratejileri izleyerek Türkiye için AB gibi pazarlarda rekabeti artırabilir. Türkiye’nin ABD pazarında şimdilik nispeten düşük olan tarife avantajını kullanarak pazar payını artırması olası. Halihazırda ABD, Almanya’nın arkasından ikinci büyük ihracat pazarımızı oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Zeytinoğlu, kimyevi maddeler ve mamullerinin 2024 yılında 1,5 milyar dolarla ABD'ye en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduğunu, bunu 1,2 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 856 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 784,3 milyon dolarla halı, 774,1 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörlerinin izlediğini aktardı.

        - "Türkiye, AB için de önemli fırsatlar sunuyor"

        Avrupa Birliğinin (AB) Trump tarafından özellikle hedef alındığını, AB'nin iç pazarı regüle etmek için kabul ettiği yasa ve kuralların ABD'nin ekonomik çıkarları için tehdit olarak tanımlandığına işaret eden Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

        "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bunlara karşı AB’nin de önlemler alacağını ve nisan ortasına kadar tarife artışlarının uygulamaya koyulacağını açıkladı. İlk aşamada, 2018’de Trump'ın ilk başkanlığı sırasında kabul edilen ancak daha sonra askıya alınan, viski, tekstil, çelik ve alüminyum ürünleri, tekneler ve motosiklet gibi belirli ürünlere yönelik tarife artışları uygulamaya koyulacak. AB yeni tarifelere konu olacak sınai ve tarımsal ürünlerin tarife kodlarını içeren 100 sayfalık belge yayımladı. Bu kapsamda etkilenecek ürünlerin toplam değeri 18 milyar avroyu buluyor."

        Zeytinoğlu, AB'nin alternatif pazar arayışları ve maliyeti düşürme girişimlerinde bulunmasıyla, üretim üssü olarak Türkiye'ye artan yatırımların söz konusu olabileceğine dikkati çekerek, gerek AB gerekse Çinli şirketlerin Türkiye'deki şirketlere yatırım yaparak ABD pazarına bu yolla erişim sağlamayı düşünebileceklerini ancak Trump'ın bu yönde bir artış sezdiğinde bu sefer Türkiye'den gelen ithalatın önünü tıkamasının da söz konusu olabileceğini söyledi.

        - "Trump'ın tarifeleri, maliyetleri artırarak rekabetçiliği olumsuz etkileyecek"

        Bu dönemde gümrük birliğinin güncellenmesinin sadece ticari kaygılardan değil bundan da öte stratejik zorunluluk haline geldiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

        "3 Nisan 2025'te yapılan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog ve 8 Nisan'da yapılan Türkiye Yatırım Platformu toplantıları, Türkiye-AB ekonomik diyaloğunun canlandırılması açısından önem taşıyor. Küresel ticaretle ilgili pozisyonların koordine edilmesi zaten gümrük birliği ilişkisinin de gereğidir. Gümrük birliğinin kamu alımları, hizmet ticareti ve tarımı içine alacak şekilde genişlemesi ve derinleşmesi, ABD politikaları sonucunda oluşacak kaybın telafi edilmesinde etkili olabilir. Mal ticaretinin daralması dijital ticaret ve hizmet ticaretinin önemini artırabilir ve bugüne kadar kullanılmayan potansiyelin de gerçekleştirilmesini tetikleyebilir. AB'nin, yeni açıkladığı Temiz Sanayi Mutabakatı'yla rekabetçilik ve karbonsuzlaşma hedeflerini birbiriyle ilişkilendirdiğini görüyoruz. Bu kapsamda küresel temiz ticaret ve yatırım ortaklıkları kurmayı hedefliyor. Ticaret ve yatırım ağlarını sıkılaştırırken AB'ye en yakın üretim üslerinin başında gelen Türkiye, AB için de önemli fırsatlar sunuyor."

        Zeytinoğlu, Trump'ın tarifelerinin etkilerinin çok boyutlu olacağının, endüstri içi ticarete olan etkisinin maliyetleri artırarak rekabetçiliği olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Instagram'da yaş kısıtlaması geliyor!
        Instagram'da yaş kısıtlaması geliyor!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Kartepe'nin turizm potansiyeli çalıştayda ele alındı
        Kartepe'nin turizm potansiyeli çalıştayda ele alındı
        TEM Otoyolu'nda 4 araç zincirleme kazaya karıştı
        TEM Otoyolu'nda 4 araç zincirleme kazaya karıştı
        Vali Aktaş'tan Polis Haftası mesajı
        Vali Aktaş'tan Polis Haftası mesajı
        Kandıra'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Kandıra'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde kaza nedeniyle kapanan Ankar...
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde kaza nedeniyle kapanan Ankar...
        Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşım...
        Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşım...