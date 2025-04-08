İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Öte yandan ilk belirlemelere göre gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve çevre kirliliği oluşmadığı öğrenildi.

Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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