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        Kocaeli yılın ilk çeyreğini 5,6 milyar dolarlık ihracatla tamamladı

        ŞAHİN OKTAY - Sanayi kenti Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler, yılın ilk çeyreğinde 163 ülke ve bölgeye 5 milyar 640 milyon 277 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:33
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        Kocaeli yılın ilk çeyreğini 5,6 milyar dolarlık ihracatla tamamladı
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        ŞAHİN OKTAY - Sanayi kenti Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler, yılın ilk çeyreğinde 163 ülke ve bölgeye 5 milyar 640 milyon 277 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli yılın ilk çeyreği itibarıyla ihracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı.

        Kentin 2024'ün ilk çeyreğinde 5 milyar 242 milyon 154 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,5'lik artışla 5 milyar 640 milyon 277 bin dolara yükseldi.

        Kentten gerçekleştirilen dış satımın yüzde 76'sına karşılık gelen 4 milyar 280 milyon 60 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

        Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı.

        Kocaeli'den yapılan otomotiv ihracatı, bu yılın ocak-mart döneminde 2024'ün ilk çeyreğine göre yüzde 20'lik artışla 2 milyar 891 milyon 187 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kimya sektörü ise 1 milyar 388 milyon 873 bin dolarla ikinci oldu.

        Demir ve demir dışı metaller sektörü 323 milyon 130 bin dolarla üçüncü sırayı alırken, bu sektörü 283 milyon 192 bin dolarla çelik, 221 milyon 460 bin dolarla elektrik ve elektronik sanayisi takip etti.

        - En fazla ihracat Slovenya'ya yapıldı

        İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumunda olan Kocaeli'den ocak-mart döneminde 163 ülke ve bölgeye sevkiyat gerçekleştirildi.

        Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler, yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracatı Orta Avrupa ülkesi Slovenya'ya yaptı. Bu ülkeye yapılan ihracattan elde edilen döviz geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77'lik artışla 740 milyon 787 bin dolar oldu.

        Birleşik Krallık 591 milyon 305 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, Almanya 546 milyon 251 bin dolarla üçüncü oldu. Bu ülkeleri 447 milyon 464 bin dolarla İtalya, 384 milyon 199 bin dolarla İspanya izledi.

        Kocaeli'den ocak-mart döneminde en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

        Ülke 2024 (Bin $) 2025 (Bin $) Değişim (%)
        Slovenya 418.391 740.787 77
        Birleşik Krallık 593.645 591.305 -0,4
        Almanya 282.353 546.251 93,5
        İtalya 453.340 447.464 -1,3
        İspanya 242.838 384.199 58,2
        Belçika 286.418 285.626 -0,3
        Romanya 177.948 274.495 54,2
        Fransa 342.931 260.702 -24
        ABD 313.879 223.708 -28,8
        Hollanda 208.976 168.475 -19,4

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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