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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi

        Kocaeli'de İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kocaeli Temsilciliğince İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:35
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi
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        Kocaeli'de İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kocaeli Temsilciliğince İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Tarihi Fevziye Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Kocaeli Genç İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Enes Ahmet Akpınar, İsrail'in 80 yıla yakın süredir Filistin'de zulümler işlediğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıların arttığını söyledi.

        Akpınar, saldırılarda 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 115 binden fazla kişinin ise yaralandığını kaydetti.

        Gazze'deki sağlık altyapısının İsrail'in işgali sebebiyle çöktüğünü dile getiren Akpınar, şunları kaydetti:

        "Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları da İsrail saldırılarıyla yıkıldı. Apartheid rejiminin saldırıları, bir halkı sistematik olarak yok etmeye yönelik vahşi katliamlardır. Bu saldırıları gerçekleştiren işgalciler şunu çok iyi bilmelidir; Gazze yalnız değildir. Buradan ülkemize ve uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz; ateşkesin başlangıcından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan İsrail, uluslararası hukuka ve kararlara uymaya zorlanmalıdır. Bu işgal derhal durdurulmalıdır."

        Akpınar, İHH İnsani Yardım Vakfı olarak işgalin ilk gününden bu yana Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "Yardımlarımızı her türlü engellemelere rağmen ulaştırmaya çalışıyoruz. Ancak yardım tek başına yeterli değildir; her zaman zulme karşı durmak, ses yükseltmek, harekete geçmek, unutmamak ve unutturmamak gerekmektedir." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etme planına tepki gösteren Akpınar, "Bu ham hayalin sahiplerine sesleniyoruz ve diyoruz ki Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir, yarın da Filistinlilerin olacaktır. Amerikan Başkanı Trump, apartheid rejimine verdiği desteği sonlandırmalıdır." diye konuştu.

        Akpınar, Filistin'de yaşananlara duyarsız kalmanın, gelecekte herkesin ayıbı olarak karşısına çıkacağını belirterek, "Bu zulme ortak olmak hiçbir insana yakışmaz. Bu yüzden sesimizi yükseltelim, sokaklara çıkalım, Gazze'de zulme uğrayan kardeşlerimizin yaralarına merhem olana dek desteğimizi sürdürelim. Unutmayalım ki hiçbir zulüm ilelebet sürmez. Zalim er ya da geç yaptıklarının cezasını alır." ifadelerini kullandı.

        Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından gruptakiler dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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