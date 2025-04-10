Adanaspor-Kocaelispor maçı meydana kurulan dev ekrandan takip edildi
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında lider Kocaelispor'un deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup ettiği müsabaka İzmit'te dev ekrandan izlendi.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında lider Kocaelispor'un deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup ettiği müsabaka İzmit'te dev ekrandan izlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandan maçı izlemeye gelen taraftarlar, yeşil-siyahlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destek verdi.
Taraftarlar, Kocaelispor'un atakları ve önemli pozisyonlarında sandalyelerinden kalkarak heyecan yaşadı.
Müsabaka, Körfez temsilcisinin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kocaelispor, ligde 66 puanla lider konumda yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.