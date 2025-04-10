Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Adanaspor-Kocaelispor maçı meydana kurulan dev ekrandan takip edildi

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında lider Kocaelispor'un deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup ettiği müsabaka İzmit'te dev ekrandan izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor-Kocaelispor maçı meydana kurulan dev ekrandan takip edildi
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında lider Kocaelispor'un deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup ettiği müsabaka İzmit'te dev ekrandan izlendi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandan maçı izlemeye gelen taraftarlar, yeşil-siyahlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

        Taraftarlar, Kocaelispor'un atakları ve önemli pozisyonlarında sandalyelerinden kalkarak heyecan yaşadı.

        Müsabaka, Körfez temsilcisinin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kocaelispor, ligde 66 puanla lider konumda yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Timur Soykan ve Murat Ağırel'in ifadesine ulaşıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel'in ifadesine ulaşıldı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Çin'e yüzde 145 tarife
        Çin'e yüzde 145 tarife
        İstanbul’da kan donduran cinayet
        İstanbul’da kan donduran cinayet
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Ocakta ısıttığı sprey boya tüpü patladı
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır

        Benzer Haberler

        Şehit polisin ismi, kızının görev yaptığı botta yaşayacak
        Şehit polisin ismi, kızının görev yaptığı botta yaşayacak
        Kocaeli'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda il birincilerine...
        Kocaeli'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda il birincilerine...
        Kocaeli'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de şehit polisin adı verilen deniz kontrol botu hizmete girdi
        Kocaeli'de şehit polisin adı verilen deniz kontrol botu hizmete girdi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi