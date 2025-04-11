Kocaeli'de, 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma", "kasten yaralama", "hırsızlık", "5607 sayılı yasanın 3/18. maddesine muhalefet" suçlarından hakkında toplam 11 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan D.A. (33) düzenlenen operasyonla kentte yakalandı.

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