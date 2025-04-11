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        Kocaeli'de, 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        ​​​​​​​Kocaeli'de, hakkında 11 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 00:35 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:35
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        Kocaeli'de, 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        ​​​​​​​Kocaeli'de, hakkında 11 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma", "kasten yaralama", "hırsızlık", "5607 sayılı yasanın 3/18. maddesine muhalefet" suçlarından hakkında toplam 11 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan D.A. (33) düzenlenen operasyonla kentte yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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