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        "Dört büyükler"in karateye başlaması için çalışma başlatıldı

        İBRAHİM AKTAŞ - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un karate branşında da faaliyet göstermeleri için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:18
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        "Dört büyükler"in karateye başlaması için çalışma başlatıldı
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        İBRAHİM AKTAŞ - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un karate branşında da faaliyet göstermeleri için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7-11 Mayıs tarihlerinde Ermenistan’da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’na hazırlandıklarını belirtti.

        Yaklaşık 3 aydır kampta olan sporcuların performanslarının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Taşdemir, "Sporcularımız kamp ortamında teknik performanslarını yukarıya taşıyorlar. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle Türkiye Karate Federasyonu olarak her yerde şampiyona yapıyoruz. Federasyon olarak yaklaşık yılda 60-70 organizasyona imza atıyoruz. Devletimizin desteğiyle çok büyük organizasyonlar oluyor." diye konuştu.

        - Lig planlaması

        Taşdemir, 5 lig planladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Anadolu Lig'i, Akdeniz Lig'i, Karadeniz Lig'i, Ege Lig'i, Marmara Lig'i şeklinde ligleri planladık. 1 Haziran tarihinden itibarinden bunları 'ranking (sıralama) sistemine' dahil ediyoruz. Türkiye'nin en iyi sporcularını 'ranking sisteminden' alarak önümüzdeki seneden itibaren diyeceğiz ki 'Türkiye Şampiyonaları'nda her kiloda ilk 32 sporcu yarışacak.' Sporcu sayısı belli olacak, yarışma portföyü belli olacak ama bunları sadece yarışmayla değil, altyapı kamplarıyla destekleyeceğiz. 2032 yılında Avustralya'da düzenlenecek olimpiyatlarda karatenin yer alacağı duyumları geliyor bize. Hedefimiz burada başarılı olacak sporcular yetiştirmektir."

        Karatede Türkiye Süper Lig'ini oluşturacaklarını dile getiren Taşdemir, haftada bir gün maçların televizyondan canlı yayımlanacağını kaydetti.

        Taşdemir, profesyonel organizasyonlarla artık Türkiye'de büyükler kategorisinde "Süper Lig" çalışmasını başlatacaklarını belirterek, "Bu yarışma da yaklaşık 10 hafta sürecek. 10 hafta sonunda şampiyonlar ligi yapacağız." dedi.

        Federasyon bünyesinde 1000'e yakın kulüp olduğunu aktaran Taşdemir, "Bizler artık büyük kulüplerin de karate branşında mücadele etmesini istiyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un karate branşında da faaliyet göstermesini için çalışmalarımız devam ediyor. Karate sporunun büyük sporcularımızla, kaliteli sporcularımızla temsil edilmesini istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Süper Lig ile amacımız sporcularımızın ve temsil ettiği kurumların değerlerini artırmaktır." ifadelerini kullandı.

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