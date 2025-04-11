"Dört büyükler"in karateye başlaması için çalışma başlatıldı

İBRAHİM AKTAŞ - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un karate branşında da faaliyet göstermeleri için çalışma yaptıklarını söyledi.

Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7-11 Mayıs tarihlerinde Ermenistan’da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’na hazırlandıklarını belirtti.

Yaklaşık 3 aydır kampta olan sporcuların performanslarının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Taşdemir, "Sporcularımız kamp ortamında teknik performanslarını yukarıya taşıyorlar. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle Türkiye Karate Federasyonu olarak her yerde şampiyona yapıyoruz. Federasyon olarak yaklaşık yılda 60-70 organizasyona imza atıyoruz. Devletimizin desteğiyle çok büyük organizasyonlar oluyor." diye konuştu.

- Lig planlaması

Taşdemir, 5 lig planladıklarını anlatarak, şöyle devam etti: