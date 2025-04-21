Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yelkende yeni yarış sezonunun açılışı gerçekleştirildi.

Karamürsel Yelken Kulübü'nde düzenlenen törende yarış takvimi için antrenör ve sporcular ile toplantı gerçekleştirildi.

Yeni sezonda birçok yarışa ev sahipliği yapacaklarının müjdesini veren Karamürsel Yelken Kulübü Başkanı Özen Özer Aydoğan, tüm deniz dostlarını kulübe beklediklerini belirtti.

Konuşmanın ardından kulübe destek verenlere anı plaketi ve teşekkür belgesi verildi.

- Gebze'de pancar çorbası dağıtıldı

Ordulular Derneğince, Turizm Haftası ve derneğin 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ordu’dan getirtilen 300 kilogram kara lahanadan yapılan pancar çorbası konuklara ikram edildi.

Gebze Ordulular Derneği Başkanı Barış Sönmez, programda yaptığı konuşmada, amaçlarının hemşerileri bir arada tutmak, yöre yemeklerini tattırmak ve memleket özlemini karşılamak olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan Ali Zeyneloğlu, Ordu'ya gidemediklerini fakat düzenlenen etkinlik sayesinde pancar çorbasını tatma fırsatı bulduklarını belirtti.