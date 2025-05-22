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        İşine aşık depo görevlisi, azmiyle tüm down sendromlulara örnek oluyor

        ENES TAHA ERSEN - Türkiye Down Sendromu Derneğinin istihdam programıyla 7 yıl önce iş hayatına adım atan Samet Ceylan, kendi ayakları üzerinde durarak ailesine ve çevresindekilere faydalı olabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:22
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        İşine aşık depo görevlisi, azmiyle tüm down sendromlulara örnek oluyor
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        ENES TAHA ERSEN - Türkiye Down Sendromu Derneğinin istihdam programıyla 7 yıl önce iş hayatına adım atan Samet Ceylan, kendi ayakları üzerinde durarak ailesine ve çevresindekilere faydalı olabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Hepsiburada’da depo görevlisi olarak çalışan Ceylan, AA muhabirine, iş hayatına 2018 yılında Türkiye Down Sendromu Derneğinin "İstihdam +1 Programı"na başvurmasıyla adım attığını, aynı yılın kasım ayında şirkette çalışmaya başladığını anlattı.

        Yaklaşık 7 yıldır aynı iş yerinde görev yaptığını dile getiren Ceylan, iş koçları sayesinde ilk zamanlarda uyum sürecini kolaylıkla atlattığını vurguladı.

        - "Çalışmak bana çok özgüvenli hissettiriyor"

        Hepsiburada'daki vazifesinin, her gün gelen siparişleri toparlayıp onları sevk birimine göndermek olduğunu belirten Ceylan, iş rutini ile ilgili şöyle konuştu:

        "Sabah ilk işe geldiğimde sabah 8’de ilk önce günaydın diyorum, selam veriyorum. Ondan sonra ekip liderlerim bana sipariş listesini veriyor. Sonra ben kendim, elimde terminal cihazımla birlikte sipariş listesini alıp işe başlıyorum. Gelen listeler doğrultusunda gönderilecek olan ürünleri kendi birimlerinden topluyorum. Genelde ürünler kitap oluyor, onları topluyorum. Kitapları toplayıp paketleme alanına gönderiyorum. Ürünler paketlemeden de kargoya gidiyor. Bir günüm bu şekilde geçiyor."

        Ceylan, çalışmanın kendisini yormadığını, aksine çok iyi hissettirdiğini dile getirerek, kendisine çevresinden de çok olumlu tepkiler geldiğini, işini çok sevdiğini söyledi.

        Özellikle iş arkadaşları, liderleri ve yöneticileri tarafından çalışkanlığı ve tertibi ile çok sevildiğini, övgüler aldığını anlatan Ceylan, "Beni görenler bana övgüye yaklaşıyor çalıştığım için. Çalışmak bana çok özgüvenli, çalışkan, tertipli, temiz hissettiriyor. Çalıştığımda çok iyi hissediyorum. Kendimle gurur duyuyorum ve yaptıklarım, yapabileceklerim ile benim gibi olanlara örnek olmaya çalışıyorum." dedi.

        - "Eve kendim bakıyorum"

        Bir iş sahibi olmanın kendisi gibi çevresindekileri de çok mutlu ettiğini, özellikle birlikte yaşadığı ailesine, eve ekmek götürme hissinin çok güzel olduğunu dile getiren Ceylan, "Ailem ve annem, 'Benim çok iyi, başarılı, çalışkan bir oğlum var, çalışıyor, parasını kazanıyor.' diyor. Ben de kendimi işime verdim. Ben eve kendim bakıyorum, annemle birlikte yaşıyorum. Benim bir abim var, evli. İki tane yeğenim var, Allah bağışlasın. Onlar beni çok seviyorlar, onlara harçlık veriyorum. Ben de onların amcası olarak onlara örnek olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        Ceylan, bugünlere gelebilmek için çok çaba sarf ettiğini, her fırsatta kendisini geliştirebilmek için ailesinin ve kendisinin uğraş verdiğini anlatarak, eğitim alabilmek için Gebze'den İstanbul'da bulunan bir özel eğitim kurumuna geldiklerini, burada hem okuma yazma hem de kendini geliştirecek bilgi ve beceriler öğrendiğini söyledi.

        Özellikle her down sendromlu bireylerin, durumuna aldırış etmeden kendilerini geliştirmek için çaba sarf etmeleri, okumaları ve dışarı çıkıp iş hayatına atılmaları gerektiğine değinen Ceylan, şöyle devam etti:

        "Ben onların abileri olarak kendi adıma onlara (down sendromlulara) şunu söylemek isterim; mutlaka çalışsınlar, emek versinler, çaba göstersinler, kendilerine özgüven versinler, kendileriyle gurur duysunlar. Türkiye Down Sendromu Derneğine başvursunlar, onlar yardımcı oluyorlar her şey için. İş bulma için de kendilerine güvensinler. Kendimizle ilgili ilk söylediğimiz şey, kendinle gurur duymak. Ben de kendimle gurur duyuyorum."

        - "Verdiğimiz işler konusunda bizi hiç zorlamıyor"

        Hepsiburada'da Kıdemli İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Rasim Çetin ise Ceylan'ın özverili çalışması ve insani ilişkileri sayesinde şirketin sevilen simalarından birisi olduğunu, down sendromlu bireylerin diğer insanlardan ayırt edilmesinin doğru olmadığını, dolayısıyla gerek özel sektör gerek kamuda daha çok istihdam edilmesinin yolunun açılması gerektiğini belirtti. Çetin şu ifadeleri kullandı:

        "Bizim Samet’le olan ilişkimiz, uzun yıllardır sevgi saygı çerçevesinde devam ediyor. Biz çalıştığımız süreç boyunca kendisinin çalışmasından çok verimli sonuçlar elde ediyoruz. Dolayısıyla hem özel sektör iş yerlerine hem kamu sektörüne vatandaşlarımızın istihdamı açısından cesaretli olmalarını, kolaylık sağlamalarını ve onların istihdamına yönelik çalışmalar yürütmelerini tavsiye ediyorum. Hem birey açısından, kişinin kendisi açısından hem de toplumla ilişkisi içerisinde çok faydalı olacaktır."

        Down sendromlu Samet Ceylan'ın çalıştığı birimin yöneticisi olan Kerem Yıldırım ise uzun yıllardır Ceylan ile birlikte çalıştığını, hem çalışma arkadaşlarının hem de yöneticilerinin kendisini çok sevdiğini, onunla çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Yıldırım, Ceylan'ın sorumluluk bilinci ile verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini, ona verilen vazifelerde gözlerinin hiçbir zaman arkada kalmadığına işaret ederken sözlerini şu şekilde tamamladı:

        "Samet abiyle çalışmak aslında çok kolay. Daha net ve daha doğru iletişim kurabiliyoruz onunla. Samet abi, verdiğimiz işler konusunda bizi hiç zorlamıyor, aksine sorumluluk bilinciyle bize güven veriyor. Ona verilen bütün görevlerde arkamızı dönebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Çünkü Samet abinin bunu yapıp bize tereddüt ettirmeden getireceğini biliyoruz. O yüzden onunla çalışmak çok keyifli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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