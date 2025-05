İşine aşık depo görevlisi, azmiyle tüm down sendromlulara örnek oluyor

ENES TAHA ERSEN - Türkiye Down Sendromu Derneğinin istihdam programıyla 7 yıl önce iş hayatına adım atan Samet Ceylan, kendi ayakları üzerinde durarak ailesine ve çevresindekilere faydalı olabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hepsiburada’da depo görevlisi olarak çalışan Ceylan, AA muhabirine, iş hayatına 2018 yılında Türkiye Down Sendromu Derneğinin "İstihdam +1 Programı"na başvurmasıyla adım attığını, aynı yılın kasım ayında şirkette çalışmaya başladığını anlattı.

Yaklaşık 7 yıldır aynı iş yerinde görev yaptığını dile getiren Ceylan, iş koçları sayesinde ilk zamanlarda uyum sürecini kolaylıkla atlattığını vurguladı.

- "Çalışmak bana çok özgüvenli hissettiriyor"

Hepsiburada'daki vazifesinin, her gün gelen siparişleri toparlayıp onları sevk birimine göndermek olduğunu belirten Ceylan, iş rutini ile ilgili şöyle konuştu:

"Sabah ilk işe geldiğimde sabah 8’de ilk önce günaydın diyorum, selam veriyorum. Ondan sonra ekip liderlerim bana sipariş listesini veriyor. Sonra ben kendim, elimde terminal cihazımla birlikte sipariş listesini alıp işe başlıyorum. Gelen listeler doğrultusunda gönderilecek olan ürünleri kendi birimlerinden topluyorum. Genelde ürünler kitap oluyor, onları topluyorum. Kitapları toplayıp paketleme alanına gönderiyorum. Ürünler paketlemeden de kargoya gidiyor. Bir günüm bu şekilde geçiyor."

Ceylan, bugünlere gelebilmek için çok çaba sarf ettiğini, her fırsatta kendisini geliştirebilmek için ailesinin ve kendisinin uğraş verdiğini anlatarak, eğitim alabilmek için Gebze'den İstanbul'da bulunan bir özel eğitim kurumuna geldiklerini, burada hem okuma yazma hem de kendini geliştirecek bilgi ve beceriler öğrendiğini söyledi.

Özellikle her down sendromlu bireylerin, durumuna aldırış etmeden kendilerini geliştirmek için çaba sarf etmeleri, okumaları ve dışarı çıkıp iş hayatına atılmaları gerektiğine değinen Ceylan, şöyle devam etti:

"Ben onların abileri olarak kendi adıma onlara (down sendromlulara) şunu söylemek isterim; mutlaka çalışsınlar, emek versinler, çaba göstersinler, kendilerine özgüven versinler, kendileriyle gurur duysunlar. Türkiye Down Sendromu Derneğine başvursunlar, onlar yardımcı oluyorlar her şey için. İş bulma için de kendilerine güvensinler. Kendimizle ilgili ilk söylediğimiz şey, kendinle gurur duymak. Ben de kendimle gurur duyuyorum."

- "Verdiğimiz işler konusunda bizi hiç zorlamıyor"

Hepsiburada'da Kıdemli İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Rasim Çetin ise Ceylan'ın özverili çalışması ve insani ilişkileri sayesinde şirketin sevilen simalarından birisi olduğunu, down sendromlu bireylerin diğer insanlardan ayırt edilmesinin doğru olmadığını, dolayısıyla gerek özel sektör gerek kamuda daha çok istihdam edilmesinin yolunun açılması gerektiğini belirtti. Çetin şu ifadeleri kullandı: