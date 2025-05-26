GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişi tartıştığı kardeşini tüfekle öldürdü

Sağlık personelince özel bir hastaneye kaldırılan yaralı İ.K, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta, F.K. (59) ile kardeşi İ.K. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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