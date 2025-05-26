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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişi tartıştığı kardeşini tüfekle öldürdü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini tüfekle öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:25
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişi tartıştığı kardeşini tüfekle öldürdü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini tüfekle öldürdü.

        Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta, F.K. (59) ile kardeşi İ.K. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda F.K, kardeşini tüfekle yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince özel bir hastaneye kaldırılan yaralı İ.K, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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