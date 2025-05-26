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        Kocaeli'de bir kişi, kardeşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kardeşini tüfekle öldürdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:11
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        Kocaeli'de bir kişi, kardeşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kardeşini tüfekle öldürdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı.

        Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta, dün, tartıştığı kardeşi İ.K'yi tüfekle vurarak öldürdüğü belirtilen F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Dün F.K'nin tüfekle ateş açarak yaraladığı İ.K. sağlık görevlilerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Kaçan F.K. ise polislerce gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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