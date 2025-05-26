Kocaeli'de bir kişi, kardeşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kardeşini tüfekle öldürdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kardeşini tüfekle öldürdüğü ileri sürülen kişi tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta, dün, tartıştığı kardeşi İ.K'yi tüfekle vurarak öldürdüğü belirtilen F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün F.K'nin tüfekle ateş açarak yaraladığı İ.K. sağlık görevlilerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kurtarılamamıştı. Kaçan F.K. ise polislerce gözaltına alınmıştı.
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