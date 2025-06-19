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        Kocaeli'de bisikletli çocuğun kazada ölümüne ilişkin panelvan sürücüsü tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisikletli çocuğun kazada ölümüne ilişkin panelvan sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:11 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:11
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        Kocaeli'de bisikletli çocuğun kazada ölümüne ilişkin panelvan sürücüsü tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bisikletli çocuğun kazada ölümüne ilişkin panelvan sürücüsü tutuklandı.

        Tatlıkuyu Mahallesi 1301 ile 1301/5 sokakların birleştiği noktada dün meydana gelen kazada, 11 yaşındaki yabancı uyruklu H.C'nin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 34 HR 5490 plakalı panelvanın sürücüsü M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Gebze Adliyesine sevk edilen M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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