Kocaeli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yenimahalle Fatih Caddesi'ndeki elektrikçide dün iş yeri sahibi D.Y. ile G.O. arasındaki tartışmada bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan G.O. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
G.O'nun cenazesi, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Gözaltına alınan D.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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