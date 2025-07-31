GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kayacık Mahallesi Muharrem Erdoğan Halı Saha mevkisinde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen E.K. (41) ile 2 çocuk babası Uğur D. (36) arasında kavga çıktı.
E.K, Uğur D'yi göğüs bölgesinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur D, kurtarılamadı.
E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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