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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 03:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 03:05
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kayacık Mahallesi Muharrem Erdoğan Halı Saha mevkisinde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen E.K. (41) ile 2 çocuk babası Uğur D. (36) arasında kavga çıktı.

        E.K, Uğur D'yi göğüs bölgesinden bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur D, kurtarılamadı.

        E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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