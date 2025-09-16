Kocaeli'de 999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

100'e yakın mağdurun dinlenildiği duruşmada mahkeme heyeti, çağrılmalarına rağmen gelmeyen mağdurların dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Söz verilen müştekilerden Gökhan A, eşi ve çocuğunun da zehirlendiğini, 1 hafta boyunca hastalıklarının, 2 ay boyunca da etkilerinin sürdüğünü söyledi.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Gökhan A, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanıkların avukatı ise olayın yaşandığı günün öncesinde İlçe Tarım Müdürlüğünün denetim yaptığını ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını savundu.

Sanıkların tutukluluk halinin devamının mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesine engel teşkil ettiği görüşünü dile getiren sanıkların avukatı, tavuk tedarikçisi firmanın yetkililerinin beyanlarının alınmasını ve dosyaya dahil edilmesini istedi.