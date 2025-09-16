Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 11:29 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:29
        Kocaeli'de 999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü
        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

        100'e yakın mağdurun dinlenildiği duruşmada mahkeme heyeti, çağrılmalarına rağmen gelmeyen mağdurların dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

        Söz verilen müştekilerden Gökhan A, eşi ve çocuğunun da zehirlendiğini, 1 hafta boyunca hastalıklarının, 2 ay boyunca da etkilerinin sürdüğünü söyledi.

        Şikayetçi olduğunu söyleyen Gökhan A, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Sanıkların avukatı ise olayın yaşandığı günün öncesinde İlçe Tarım Müdürlüğünün denetim yaptığını ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını savundu.

        Sanıkların tutukluluk halinin devamının mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesine engel teşkil ettiği görüşünü dile getiren sanıkların avukatı, tavuk tedarikçisi firmanın yetkililerinin beyanlarının alınmasını ve dosyaya dahil edilmesini istedi.

        Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından toplam 1 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

        Hakim, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan'da, 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastanelere başvurması üzerine işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmış, işletme ise tedbir amaçlı mühürlenmişti.

        Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından toplam 1 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

