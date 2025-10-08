Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yenidoğan Mahallesi'nde 7 Ekim'de çıkan silahlı kavgada tabancayla ateş açılması sonucu Özgür Ş'nin hayatını kaybetmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.
Ekipler, olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.S, G.K. ve S.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, U.Ö. hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.
