        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iş yeri kurşunlamasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 23:32 Güncelleme: 17.10.2025 - 23:34
        Kocaeli'de iş yeri kurşunlamasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim'de İzmit'te bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen B.C. ve İ.D. isimli şüpheliler, İstanbul’da yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet" ve "silahlı tehdit" suçlamalarıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

