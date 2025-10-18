Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikadaki konteynerde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 22:55 Güncelleme: 18.10.2025 - 22:55
        
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikadaki konteynerde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Pelitli Mahallesi'nde plastik ve kauçuk ürünler üreten bir fabrikadaki konteynerde yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

