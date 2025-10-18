Kocaeli'de 4. Giresun Güz Festivali başladı

Programa Vali İlhami Aktaş, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Beylikbağı Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan KOGİDEF Başkanı Mehmet Elmas, festivali Giresun'un yöresel ürünlerini ve kültürel özelliklerini tanıtmak için düzenlediklerini kaydetti.

Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu (KOGİDEF) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Giresun Güz Festivali başladı.

