        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 01:24 Güncelleme: 22.10.2025 - 01:24
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkisinde alkollü eğlence mekanında, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

        İşletmenin dışına taşan kavga sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi, tabancayla ateş ederek O.C. ve H.S'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

