Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.S. ve O.C'nin yaralanmasına ilişkin R.K, Z.K, Ö.K, O.M.Ş, D.Y, B.G. ve H.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürülmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.K, Ö.K. ve B.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, haklarında yurt dışına çıkma yasağı konulan diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kemalpaşa Mahallesi Halkevi mevkisinde 21 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.S. ve O.C. yaralanmıştı.
