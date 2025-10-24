Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:31 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Ligdeki ilk galibiyetini 8. haftada ikas Eyüpspor'a karşı elde eden yeşil-siyahlı ekip, 9. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

        Son 2 maçını galibiyetle tamamlayan Kocaelispor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Darko Churlinov, Bruno Petkovic ve Massadio Haidara karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!

        Benzer Haberler

        Eğlence mekanına ateş açılırken oğlu vurulan baba: Çatışmanın arasında kald...
        Eğlence mekanına ateş açılırken oğlu vurulan baba: Çatışmanın arasında kald...
        Kocaeli'de iş yerini kurşunlayan suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
        Kocaeli'de iş yerini kurşunlayan suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
        Kocaeli'de iş yeri kurşunlamasıyla ilgili 12 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de iş yeri kurşunlamasıyla ilgili 12 şüpheli tutuklandı
        Airbus yolcu uçağı Havacılık Bilim Merkezi oldu
        Airbus yolcu uçağı Havacılık Bilim Merkezi oldu
        Eğlence mekanına ateş açılırken oğlu vurulan baba: Çatışmanın arasında kald...
        Eğlence mekanına ateş açılırken oğlu vurulan baba: Çatışmanın arasında kald...
        Havacılık ve Bilim Merkezi'ne dönüştürülen uçak ziyaretçilerine kapılarını...
        Havacılık ve Bilim Merkezi'ne dönüştürülen uçak ziyaretçilerine kapılarını...