Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Son 2 maçını galibiyetle tamamlayan Kocaelispor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligdeki ilk galibiyetini 8. haftada ikas Eyüpspor'a karşı elde eden yeşil-siyahlı ekip, 9. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

