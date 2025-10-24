Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 Ekim'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı.

        Giriş: 24.10.2025 - 01:37 Güncelleme: 24.10.2025 - 01:37
        Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 21 Ekim'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan, H.S. ve O.C'nin yaralandığı silahlı kavgayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle B.S'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kemalpaşa Mahallesi Halkevi mevkisinde 21 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.S. ve O.C. yaralanmış, gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 4'ü yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

