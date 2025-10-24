Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

Kemalpaşa Mahallesi Halkevi mevkisinde 21 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.S. ve O.C. yaralanmış, gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 4'ü yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan, H.S. ve O.C'nin yaralandığı silahlı kavgayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle B.S'yi gözaltına aldı.

