Kocaelispor üst üste 3. galibiyetini aldı

Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferi Tayfur Bingöl de golleriyle takıma katkı sağlıyor. Bingöl, Kocaelispor formasıyla çıktığı 4 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligin 8. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaeli temsilcisi, sonrasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, dün de evinde Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Transfer döneminde kadrosuna 18 oyuncu katan yeşil-siyahlı ekip, futbolcuların birbirine uyum sağlaması ve mücadele gücünü artırmasıyla sahadan 8. haftadan itibaren iyi sonuçlar almaya başladı.

