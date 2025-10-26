Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor üst üste 3. galibiyetini aldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:00 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:00
        Körfez temsilcisi, 16 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor.

        Ligde çıktığı ilk 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.

        Transfer döneminde kadrosuna 18 oyuncu katan yeşil-siyahlı ekip, futbolcuların birbirine uyum sağlaması ve mücadele gücünü artırmasıyla sahadan 8. haftadan itibaren iyi sonuçlar almaya başladı.

        Ligin 8. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaeli temsilcisi, sonrasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, dün de evinde Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kocaelispor, aldığı seri galibiyetlerle puanını 11'e çıkardı. Körfez temsilcisi, sahasındaki son 2 maçta kalesinde gol görmedi.

        Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferi Tayfur Bingöl de golleriyle takıma katkı sağlıyor. Bingöl, Kocaelispor formasıyla çıktığı 4 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

