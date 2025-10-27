Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, basın mensuplarıyla buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükgöz, Barış Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "2019-2025 Hizmet Dönemleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasında, 6 yılda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Gençlere ve çocuklara en güzel şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını dile getiren Büyükgöz, okul, cami, kültür ve sağlık alanında kullanılan kamu binasının sorunlarını çözdüklerini kaydetti.

Gebze'de önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Büyükgöz, "İlk günlerden itibaren 'Gebze'de sessiz devrim yaşanıyor' ifadesini kullanmıştım. Bu ifademiz hiç eksilmeden devam ediyor." diye konuştu.

Büyükgöz, 38 bin vatandaşın imar uygulamasından çıkan tapularını dağıttıklarını belirterek, Yavuz Selim ve Hürriyet mahallelerindeki imar konusuyla ilgili askıya çıktıklarını söyledi.

Toplantının ardından Büyükgöz, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.