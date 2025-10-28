Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 28.10.2025 - 10:09 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:09
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Büyükakın, mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin kalbinde atmaya devam eden en güçlü yemin, en köklü karar olduğunu bildirdi.

        Cumhuriyet'in Malazgirt'ten Sakarya'ya, Çanakkale'den Dumlupınar'a uzanan imanla, fedakarlıkla yoğrulmuş bir destan olduğunu aktaran Büyükakın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aziz milletimizle 29 Ekim 1923'te maziden atiye uzanan kutsal bir emaneti yeniden şahlandırdı. O gün nasıl ki bu millet 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek ayağa kalktıysa, bugün de aynı ruhla dimdik ayakta durmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Büyükakın, dünyanın yeniden büyük bir sınavdan geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Zulmün hüküm sürdüğü, adaletin yitirildiği, masumların can verdiği bir çağda Cumhuriyetimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizler, bu milletin vicdanı diri, yüreği vatan sevgisiyle dolu evlatları olarak Cumhuriyet'in hem mirasçıları hem de taşıyıcıları olacağız. Kocaeli olarak, bu şuuru şehrimize işliyor, yaptığımız her hizmete bu bilinci nakşediyoruz. Ecdadımızın kanıyla, canıyla kurduğu aziz vatanı, bizler de bilgiyle, bilimle, üretimle ve adaletle geleceğe taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 102. yılında mazimizden aldığımız ilhamla, yarınlarımızı daha güçlü, müreffeh ve huzurlu kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun."

