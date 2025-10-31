Habertürk
        Kocaeli'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı

        Kocaeli'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:57 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:57
        Kocaeli'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı
        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

        Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta tartıştığı eşi B.G'yi bıçaklayarak öldüren R.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        31 Ekim'de çıkan tartışmada R.G. eşini bıçakla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu. B.G. olay yerinde hayatını kaybederken R.G. ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

