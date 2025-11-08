Kocaeli'de parfüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor.
