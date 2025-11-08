Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de parfüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'de parfüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:14 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:17
        Kocaeli'de parfüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

