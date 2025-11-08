Kocaeli Valisi Aktaş'tan kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin açıklama:

Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası'nda kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:34
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kozmetik fabrikasında yangının meydana geldiği Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ne gelerek Vali İlhami Aktaş'tan bilgi aldı.

        Memişoğlu, Aktaş ve beraberindeki AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve diğer yetkililerle bir süre görüştü.

        Vali Aktaş, gazetecilere, Dilovası'nda bu sabah saat 09.00 sıralarında yangın meydana geldiğini belirterek, "Yangında maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik. Bu olayda yine 1 vatandaşımızın durumu yanık sebebiyle ağır olmakla birlikte 4 yaralımız var. Hastalarımızın biri, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yanık ünitesinde tedavi altına alınacak. Diğer yaralılarımızın durumu, diğer yaralımıza göre nispeten iyi, onların da tedavisi devlet hastanesinde devam ediyor." dedi.

        Ekiplerin olayın ilk anından itibaren yangını söndürme, arama kurtarma, yaralıları çıkarma ve cenazelere ulaşma faaliyetlerini icra ettiğini ifade eden Aktaş, yangının çok kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi.

        "Cumhuriyet savcılarımızın koordinesinde emniyet müdürlüğümüz, itfaiye dairemiz ve AFAD yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli araştırma ve incelemeleri yapıyorlar." ifadesini kullanan Aktaş, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

        Basın mensubunun "Ölenlerin kimlikleri belirlendi mi?" sorusu üzerine Aktaş, çalışmaların devam ettiğini, netleşince açıklama yapılacağını bildirdi.

        Çalışanların yaşlarının küçük olup olmadığının sorulmasına ilişkin Aktaş, yanık olduğu için şu anda ellerinde bilgi olmadığını ifade ederek, tespitinin yapılıp sonrasında bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

        Aktaş, "İşletmede tam çalışan sayısı belli mi?" sorusuna, fabrikada çalışıp yangından sağ olarak kurtulanların olduğu yanıtını verdi.

        İş yerinin ruhsatının bulunduğunu belirten Aktaş, fabrikada sigortasız çalışan olup olmadığının sorulması üzerine şöyle konuştu:

        "Bununla ilgili Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük, talimatları verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüze de talimatımızı verdik, Çalışma Genel Müdürlüğümüzden de incelemeler yapılıyor. Olay çıkış sebebiyle, işletmenin durumuyla, idari işlemleriyle beraber her türlü araştırılacak ve gün yüzüne çıkarılacak. Kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

