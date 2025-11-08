Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'deki fabrika yangınında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi çıkarıldı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 13:56 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:01
        Kocaeli'deki fabrika yangınında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi çıkarıldı
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi çıkarıldı.

        Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde çıkan yangında 6 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasında itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.

        Olay mahalli, ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Polis ekipleri, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

        Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslara konulan cenazeler, otopsi için morga götürüldü.

        - "Gidip kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü"

        Olayın görgü tanıklarından Mehmet Düzgüner, gazetecilere, saat 09.00 sıralarında patlama sesi duyduğunu belirterek, aşağıya indiğinde yanan bir kişiyi hortumla su tutarak söndürdüğünü söyledi.

        Bu kişiyi kenara aldığı sırada fabrikadan bağırış sesleri geldiğini ifade eden Düzgüner, "Gidip kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü. Giremedim ama itfaiyeyi aradık. Çaresiz halde insanların bağrışmasını duyduk." ifadesini kullandı.

        Düzgüner, çalışanların çoğunun kadın olduğunu, bu mahallede ikamet edip fabrikada çalışanların da bulunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

