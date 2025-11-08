Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 13:56 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:56
        Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Yapılan çalışma sonucu, aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

