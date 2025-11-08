Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu, aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
