GÜNCELLEME - Kocaeli'deki fabrika yangınında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi

Yangında ölenlerin, Esma Dikan, Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslara konulan cenazeler, kimlik teşhisi ve otopsi için morga götürüldü.

Olay yeri, ekiplerin rahat çalışabilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Polis, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

