GÜNCELLEME - Kocaeli'deki fabrika yangınında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belli oldu.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri belli oldu.
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, çıkan yangında 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasında itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.
Olay yeri, ekiplerin rahat çalışabilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Polis, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslara konulan cenazeler, kimlik teşhisi ve otopsi için morga götürüldü.
Yangında ölenlerin, Esma Dikan, Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.