        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 14'ü tutuklandı

        Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 10:52 Güncelleme: 14.11.2025 - 10:52
        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 Kasım'da Kocaeli, Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri salıverildi.

        Sahte bungalov ilanlarıyla 43 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilerin banka hesaplarında 35 milyon liralık hareketlilik tespit edilmişti.

        Operasyonda şüphelilerin dijital materyallerine el konulmuş, 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirilmişti.

        Soruşturma kapsamında operasyon öncesinde başka suçlardan tutuklanan 2 kişinin cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

