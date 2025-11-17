Kocaeli'de kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla saklandığı ikamette yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.