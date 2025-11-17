Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 17:25 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalar sonucu, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla saklandığı ikamette yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Körfez Gençlerbirliği, ragbide Türkiye şampiyonu oldu
        Körfez Gençlerbirliği, ragbide Türkiye şampiyonu oldu
        Körfez'de öğrenciler doğa yürüyüşünde buluştu
        Körfez'de öğrenciler doğa yürüyüşünde buluştu
        Kocaeli Bilişim Fuarı başlıyor: Şehirde ilk kez 5G deneyimlenecek
        Kocaeli Bilişim Fuarı başlıyor: Şehirde ilk kez 5G deneyimlenecek
        Kocaeli'de okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
        Kocaeli'de okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
        Kocaeli'de 30 bin öğrenciye 392 milyon liralık eğitim desteği
        Kocaeli'de 30 bin öğrenciye 392 milyon liralık eğitim desteği
        Başiskele'de "Gönül Bağı" ekipleri hane ziyaretlerini sürdürüyor
        Başiskele'de "Gönül Bağı" ekipleri hane ziyaretlerini sürdürüyor