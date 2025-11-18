Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Kocaelispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 18:28 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:28
        Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Selçuk İnan, Galatasaray galibiyetinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ancak önceliğinin her zaman sahadaki başarı olduğunu belirtti.

        Galatasaray karşısında Kocaelispor camiası için önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren İnan, Galatasaray taraftarının yanına gitmesinin eleştirildiğini aktararak, geçmişte Galatasaray'da kaptanlık ve antrenörlük yaptığını ancak şu an tek düşüncesinin Kocaelispor'un başarısı olduğunu ifade etti.

        İnan, bir basın mensubunun futbolcuların alacaklarına yönelik sorusu üzerine, her kulüpte finansal problemler olabildiğini, futbolculuk döneminde de benzer sorunlarla karşılaştığını anlatarak, oyuncuların alacaklarının ödenmemesi halinde performanslarında belli düşüşler yaşandığının aşikar olduğunu ancak şu ana kadar böyle bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

        Finansal sorunların tüm takımlar için geçerli bir problem olduğuna işaret eden İnan, şunları kaydetti:

        "Evet sıkıntılar yaşıyoruz. Zamanında ödemeler olmuyor, yeni gelen oyuncular buna alışmakta bazen biraz zorlanabiliyorlar ama şu ana kadar böyle bir problem yaşamadık. Hiç kimse parasını alamadığı için isteksizlik ya da antrenman yapmama düşüncesine girmedi, sağ olsunlar. Çünkü bu problemlerin çözülebileceğini biliyorlar. Başkanımız, yöneticilerimiz, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor."

        İnan, Göztepe'nin ligin güçlü ve önemli takımlarından biri olduğunu, özellikle seyircileri önünde çok agresif oyun yapısı sergilediklerini dile getirdi.

        İyi çalıştıklarına değinen İnan, "Eksiklerimiz var. Milli takımdaki oyuncularımız da dönecek. Bugünden itibaren artık Göztepe maçıyla ilgili çalışmalarımız en azından taktiksel açıdan devam edecek. Böylesine önemli galibiyetlerden sonra işiniz daha da zorlaşıyor. Bunun farkındayız. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. İnsanların sizden beklentileri daha da fazla olacak. Sahada daha çok çalışmak, daha çok mücadele etmek ve puan ya da puanlar kazanmak istiyoruz. Göztepe maçında da inşallah iyi gidişatımızı devam ettiririz." ifadelerini kullandı.

        Kaleci Aleksandar Jovanovic ise Galatasaray galibiyetinin hem şehir hem de kendileri için büyük ve önemli olduğunu belirterek, 41 yıl sonra içeride alınan Galatasaray galibiyetinin öz güvenlerini artırdığını aktardı.

        Artık Göztepe maçına odaklandıklarını ifade eden Jovanovic, kişisel performansının da her geçen gün, her maç daha iyiye gittiğini, bunun kendisi ve takım için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

