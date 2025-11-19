Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Kaya, "Match4Industry İkili İş Görüşmeleri" etkinliğinde konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı İhsan Kaya, "185 farklı ülkeye 230 civarında savunma sanayisi ürünü ihraç ediyoruz." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) işbirliğinde düzenlenen "Savunma Sanayii Kocaeli İl Buluşması ve Match4Industry İkili İş Görüşmeleri" etkinliğinde konuşan Kaya, savunma sanayisinde gurur duyulan seviyeye ulaşıldığını, bu alanda yerlilik oranının yüzde 80'leri aştığını söyledi.

Sadece Türkiye'nin değil, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktaya eriştiklerini belirten Kaya, gelinen seviyenin daha çok çalışmalarını da gerektirdiğini ifade etti.

Kaya, Yetenek Envanteri (YETEN) Projesi ile Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı'ndan (EYDEP) bahsederek, şunları kaydetti:

"185 farklı ülkeye 230 civarında savunma sanayisi ürünü ihraç ediyoruz. Bu inanılmaz gurur duyulacak bir başarı ama sürdürülebilir olmasının da sağlanması gerekiyor. Çok şükür dünya SİHA, İHA pazarının yüzde 65'ini elimizde bulunduruyoruz ve ilk 3 arasında nitelendirebileceğimiz çok büyük bir oyuncuyuz. Bunun bazı yükümlülükleri ve sorumlulukları da oluyor.

Geliştirmemiz gereken noktalar, iyileştirmemiz gereken hususlar olduğunu değerlendiriyoruz. Sadece Savunma Sanayii Başkanlığı veya ana yüklenici firmalar olarak da kesinlikle düşünmüyoruz. Herkese ihtiyacımız var. Oyunun içerisinde yer alan her oyuncunun kabiliyetini geliştirdiğimiz ölçüde ortaya koyacağımız çıktının kaliteli olabileceğine inanıyoruz. Bütün çabamız, bütün gayretimiz onu geliştirmek üzere." Kaya, SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nde ASELSAN ve Roketsan'ın etkisinin çok fazla olduğunu dile getirerek, "Tek başına SİPER'de yer alan oyuncu sayımız 800 civarında." dedi. Vali İlhami Aktaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi güçlü yarınlara hazırlayan bir savunma sanayisi ekibinin bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlarla savunma sanayisinde söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Aktaş, Kocaeli'nin de bu alana katkı veren önemli illerden olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba ise savunma sanayisi alanında yapılan çalışmalarla gurur duyduklarını dile getirdi.

- "Etkinlik, savunma sanayisine tedarikçi olmak isteyen firmalar için önemli fırsat" KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, savunma sanayisini, Türkiye'nin sanayileşme süreci ve ekonomik kalkınması açısından stratejik alan olarak değerlendirdiklerini belirterek, sektörün, yüksek teknolojiye dayalı üretim yapısı sayesinde yenilikçilik kapasitesinin ve katma değerin en yüksek olduğu alanlardan biri olduğunu anlattı. Bu nedenle oda olarak, üye sanayi kuruluşlarının savunma sanayisine tedarikçi olabilmelerini desteklemek amacıyla çeşitli programlar, işbirlikleri ve projeler yürüttüklerini aktaran Zeytinoğlu, sanayi kuruluşlarının kabiliyetlerinin doğru platformlarda görünür kılınması, savunma sanayisi ana yüklenicileriyle etkin temas kurulması ve teknik yeterliliklerin geliştirilmesi için sistemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Zeytinoğlu, Savunma Sanayii Kocaeli İl Buluşması'nda Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Envanter Kontrol Merkezi Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, ASELSAN, HAVELSAN, Roketsan, TUSAŞ, STM, BMC, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, TEI, TÜBİTAK SAGE, FNSS, ASPİLSAN ve ASFAT'ın yer aldığını, etkinliğin savunma sanayisine tedarikçi olmak isteyen firmalar için önemli fırsat olduğunu sözlerine ekledi.