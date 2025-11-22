Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kaza yapan otomobil evin çatısına düştü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan otomobilin çatısına düştüğü ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:17 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kaza yapan otomobil evin çatısına düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan otomobilin çatısına düştüğü ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Gamze G'nin kullandığı 10 NC 152 plakalı otomobil, Mustafapaşa Mahallesi Mustafapaşa Caddesi'nde park halindeki 34 FAA 442 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımı aşarak kot farkı bulunan müstakil evin çatısına düştü.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil, evin çatısına çıktı
        Park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil, evin çatısına çıktı
        Zayn Sofuoğlu, Kocaeli'de pistte fırtına gibi esti
        Zayn Sofuoğlu, Kocaeli'de pistte fırtına gibi esti
        İnşaatın önündeki konteyner yandı
        İnşaatın önündeki konteyner yandı
        "Dijitalleşme, sporu daha adil bir zemine taşıyor"
        "Dijitalleşme, sporu daha adil bir zemine taşıyor"
        Kocaeli'de özel lisede gıda alarmı: 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de özel lisede gıda alarmı: 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Panelvan ile çarpışan motosikletli yaralandı
        Panelvan ile çarpışan motosikletli yaralandı