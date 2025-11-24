Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 4 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:35 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:35
        Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden B.S. ve S.S. ile kızları G.Ö. ve torunları E.U.Ö. kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan aileden 3'ü tedavilerinin ardından taburcu olurken, 3,5 yaşındaki kız çocuğu E.U.Ö'nün tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

