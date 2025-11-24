Kocaeli'de 4 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden B.S. ve S.S. ile kızları G.Ö. ve torunları E.U.Ö. kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan aileden 3'ü tedavilerinin ardından taburcu olurken, 3,5 yaşındaki kız çocuğu E.U.Ö'nün tedavisi sürüyor.