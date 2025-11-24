Habertürk
Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - Fizik mühendisi Canan Dağdeviren'in çizdiği yolu öğretmenleri yeni nesillere örnek gösteriyor

        KADİR YILDIZ - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Oruç Reis Anadolu Lisesinde 2000'li yılların başında görev yapan öğretmenler, "giyilebilir kalp pili"nin mucidi Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT) Türk fizik mühendisi profesör Canan Dağdeviren'in elde ettiği başarılarla kıvanç duyuyor.

        24.11.2025 - 11:09
        Fizik mühendisi Canan Dağdeviren'in çizdiği yolu öğretmenleri yeni nesillere örnek gösteriyor
        KADİR YILDIZ - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Oruç Reis Anadolu Lisesinde 2000'li yılların başında görev yapan öğretmenler, "giyilebilir kalp pili"nin mucidi Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT) Türk fizik mühendisi profesör Canan Dağdeviren'in elde ettiği başarılarla kıvanç duyuyor.

